Accelerata per Giovane | uscite decisive in attacco

Il Napoli lavora discretamente per rafforzare il reparto offensivo, valutando uscite strategiche e possibili nuovi ingressi. La società si concentra su operazioni che rispettino i vincoli finanziari e tecnici, con l’obiettivo di migliorare l’organico senza compromettere l’equilibrio della squadra. Questa fase di mercato si caratterizza per decisioni mirate, volte a ottimizzare le risorse e preparare la rosa alle sfide future.

Il Napoli continua a muoversi sottotraccia per rinforzare il reparto offensivo, cercando incastri compatibili con il vincolo del saldo zero. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal canale YouTube di Nicolò Schira, che ha fatto il punto sulle operazioni in entrata e in uscita del club azzurro. "Il club ha rotto gli indugi e ha accelerato per Giovane. Accordo trovato con l'agente per un contratto di lunga durata con ingaggio crescente più bonus. Ora va trovata la quadra con il Verona: si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Verona spinge per l'obbligo. Il Napoli deve fare un mercato a saldo zero ma sta cercando l'intesa.

