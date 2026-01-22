A due settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Raisport esprime preoccupazione per le scelte del direttore Paolo Petrecca, denunciando un uso insufficiente dei talent e mezzi inadeguati. La redazione richiede una revisione urgente del piano di lavoro per garantire una copertura adeguata dell’evento, sottolineando l'importanza di un servizio di qualità per i telespettatori e la credibilità della Rai.

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina la redazione di Raisport protesta contro “le scelte del direttore Paolo Petrecca ed esprime fortissima preoccupazione per un piano di lavoro con molti punti deboli che dovrà essere necessariamente rivisto a ridosso dell’evento per garantire la copertura che Raisport e la Rai debbono ai propri telespettatori”. Con questa motivazione l’ Assemblea di Raisport ha approvato (34 voti a favore, un solo contrario) un documento che proclama lo stato di agitazione. Dietro il malcontento c’è un nodo cruciale: l’abuso dei “ talent “, ovvero personaggi esterni alla redazione che ricevono compensi importanti e che vengono utilizzati sempre di più, anche per svolgere mansioni giornalistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abuso dei talent e mezzi insufficienti per le Olimpiadi”: RaiSport in rivolta a due settimane da Milano-Cortina. M5s: “Folle, il direttore Petrecca si dimetta”

