Abusi edilizi sequestrata una struttura commerciale a Capitello

Questa mattina a Capitello, frazione di Ispani, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno effettuato il sequestro di una struttura commerciale a seguito di verifiche relative a abusi edilizi. L'intervento rientra nelle attività di controllo per garantire il rispetto delle normative urbanistiche e di sicurezza. La situazione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti per valutare eventuali conseguenze legali e amministrative.

Questa mattina i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno eseguito il sequestro di una struttura commerciale a Capitello, frazione del comune di Ispani. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale del Riesame.Il blitzL'intervento arriva a seguito di verifiche precedenti.

