Aba Youssef accoltellato l' autopsia | Fegato e milza distrutti diaframma perforato e polmone sinistro lesionato I funerali e le polemiche sull?istituto

L’autopsia di Aba Youssef conferma le gravi ferite riportate: fegato e milza distrutti, diaframma perforato e polmone sinistro lesionato. L’episodio, avvenuto nei corridoi della scuola, ha causato una morte improvvisa e fatale a causa di un’intensa emorragia interna. I funerali e le polemiche sull'istituto scolastico sono al centro del dibattito pubblico, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità.

Una coltellata violentissima, sferrata nei corridoi della scuola, ha causato una emorragia interna fatale. È quanto è emerso dai primi risultati dell’autopsia su Abanoud “Aba” Youssef, lo studente di 18 anni ucciso all’Ipsia Einaudi-Chiodo della Spezia da un compagno di classe. Secondo l’esame medico-legale, che si è svolto mercoledì mattina, la lama ha colpito organi vitali in modo irreversibile: fegato e milza distrutti, diaframma perforato e polmone sinistro lesionato. Il sangue ha invaso rapidamente il torace, provocando un arresto cardiaco che non ha lasciato scampo al ragazzo. Il professor Ventura, incaricato dalla Procura, avrà 60 giorni per depositare la relazione definitiva. 🔗 Leggi su Leggo.it

Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, l’autopsia: accoltellato da Zouhair Atif con 1 solo colpo mortale a fegato, diaframma e polmoneL’autopsia su Abanoub Youssef, ucciso a La Spezia, ha evidenziato un colpo letale inferto da Zouhair Atif, che avrebbe colpito il fegato, il diaframma e il polmone.

Omicidio di Abanoub Youssef, secondo l'autopsia Zouhair Atif gli avrebbe trafitto fegato, milza e polmoneSi attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Abanoub Youssef, vittima di un omicidio avvenuto per ferite da arma bianca.

