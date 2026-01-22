Aba diacono copto la famiglia | Piangiamo la sua morte Fuggito coi familiari dalle persecuzioni riservate ai cristiani

Aba Diacono copto è stato ricordato con emozione dalla sua famiglia, che ha espresso il dolore per la sua scomparsa. Fuggito dalle persecuzioni che colpiscono i cristiani in alcune aree, Aba ha lasciato un segno profondo tra coloro che lo hanno conosciuto. La comunità si raccoglie in preghiera, condividendo ricordi e conforto nel ricordo di un uomo che ha affrontato grandi difficoltà con fede e coraggio.

La Spezia, 22 gennaio 2026 – C'è chi prega e piange, chi passa anche solo per un abbraccio e una parola di conforto, e chi bacia la foto incorniciata di Aba, fulcro del piccolo altare allestito tra tappeti rossi, paramenti e raffigurazioni sacre che ricordano i testi biblici e i vangeli. Una comunità stravolta, quella copta ortodossa spezzina. Ed è nella piccola sala di preghiera allestita in un locale del Centro Kennedy, che i famigliari di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne assassinato da Zouhair Atif all'istituto professionale Chiodo, cercano sollievo e consolazione, guidati dal sacerdote e guida spirituale Dawod El Naqlouny.

