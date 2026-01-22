A Torino la chiusura delle celebrazioni per i 120 anni dell’Automobile Club d’Italia

A Torino si conclude ufficialmente la serie di eventi per i 120 anni dell’Automobile Club d’Italia. Un percorso che ha ripercorso l’evoluzione dell’istituzione e il suo ruolo nel panorama automobilistico nazionale, sottolineando l’importanza della storia e del rapporto tra il Paese e le sue strade. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sul passato e sulle sfide future del settore automobilistico italiano.

Tra passato e futuro, la storia dell’ Automobile Club d’Italia si intreccia con quella del Paese e delle sue strade. Un viaggio lungo 120 anni che si chiude simbolicamente al Mauto – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, dove autorità, istituzioni, rappresentanti della politica e protagonisti del mondo automotive si ritrovano per celebrare un anniversario che guarda avanti. Fondata nel 1905, quando in Italia circolano poco più di duemila automobili, l’Aci accompagna lo sviluppo della motorizzazione fino ai numeri attuali: oltre 41 milioni di auto e più di 55,5 milioni di veicoli complessivamente presenti sulle strade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Torino la chiusura delle celebrazioni per i 120 anni dell’Automobile Club d’Italia La chiusura del 120° anniversario dell'Aci al Museo dell'automobile di TorinoIl Museo dell'Automobile di Torino ha ospitato oggi la cerimonia di chiusura del 120° anniversario dell'Automobile Club d'Italia. Leggi anche: Arte e velocità: MaMo dialoga con Gerardo Dottori per i cento anni dell’Automobile Club Perugia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Addio alla storica discoteca: annunciata la chiusura, ultima serata a San Valentino; Chiude il Supermarket, i proprietari della storica discoteca: Passate da qui tante generazioni; Il Supermarket di Madonna di Campagna chiude per sempre: Torino perde il simbolo delle notti anni Novanta; E anche il Supermarket di Torino chiude. La chiusura del 120° anniversario dell'ACI al Museo dell'Automobile di TorinoUn lungo, emozionante, viaggio verso il futuro al volante della mobilità, al servizio di cittadini e istituzioni ... msn.com Addio alla storica discoteca Supermarket di Torino Madonna di Campagna: annunciata la chiusura, ultima serata a San ValentinoLe epoche non chiedono permesso. Finiscono. Ciao Supermarket. Così oggi, domenica 18 gennaio 2026, la storica discoteca di viale Madonna di Campagna a Torino ha annunciato la propria chiusura dopo l ... torinotoday.it La chiusura del 120° anniversario dell'Aci al museo dell'automobile di Torino. Un lungo viaggio verso il futuro al volante mobilità,a servizio di cittadini e istituzioni #ANSA x.com INIZIO EVENTO: A6 Torino-Savona LAVORI con chiusura delle corsie di Emergenza e Marcia in direzione Torino tra Fossano e Marene dal km 46+300 al km 45+600 fino alle ore 19:00 del 22-01-2026 #TroncoA6 #TorinoSavona - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.