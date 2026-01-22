A testa alta un prodotto modesto da far rabbrividire Boris Eppure magnetico

«A testa alta» è una fiction che, pur essendo un prodotto semplice, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, contribuendo a riportare Canale 5 a risultati di ascolto significativi. La sua capacità di suscitare interesse attraverso tematiche autentiche e una narrazione sobria dimostra come anche contenuti modesti possano avere un impatto notevole, offrendo un esempio di qualità discreta e di realismo televisivo.

Essere consapevoli di essere di fronte ad un prodotto modesto ed esserne ugualmente attratti. E' questo l'effetto provocato da "A testa alta", fiction che ha consentito a Canale 5 di tornare a totalizzare numeri che mancavano da secoli. L'ultima delle tre puntate ha raccolto 4 milioni di.

