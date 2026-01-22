A testa alta Sabrina Ferilli sorride | cosa si scopre dopo l’ultima puntata della miniserie

Dopo l'ultima puntata della miniserie, Sabrina Ferilli si congeda con un sorriso, lasciando il pubblico con una sensazione di soddisfazione. La serata del 21 gennaio 2026 ha visto un equilibrio tra informazione, intrattenimento e fiction, confermando l’importanza di una programmazione variegata. In questo contesto, Ferilli ha consolidato il proprio ruolo, attirando l’attenzione degli spettatori e dominando gli ascolti del prime time.

Sabrina Ferilli saluta il pubblico e domina la serata degli ascolti tv. Ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, il prime time è stato segnato da una sfida articolata tra informazione, intrattenimento e fiction, con appuntamenti attesi su più reti. Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di A testa alta, mentre Rai 1 ha scelto di celebrare un traguardo storico con lo speciale di Porta a Porta dedicato ai 30 anni del programma di Bruno Vespa. In palinsesto anche nuovi appuntamenti per Le Iene presentano: Inside, Chi l’ha visto? e Una giornata particolare, rendendo la serata particolarmente competitiva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Cosa succede a Virginia”. A testa alta, finale-bomba per la miniserie di Sabrina FerilliQuesta sera, mercoledì 21 gennaio 2026, si conclude la miniserie A testa alta, ultima puntata stasera su Canale 5: come finisce la fiction con Sabrina Ferilli?Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: A testa alta, le serie con Sabrina Ferilli gratis su Mediaset Infinity; Perché Sabrina Ferilli in A testa alta funziona nonostante le critiche; A testa alta, stasera l'ultima puntata della fiction con Sabrina Ferilli; A testa alta e Sabrina Ferilli tornano stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata. A testa alta, stasera l'ultima puntata della fiction con Sabrina FerilliLa miniserie diretta da Giacomo Martelli trasmessa in tre serate con protagonista l'attrice romana volge al termine. Nel finale di stagione Virginia dovrà fare scelte coraggiose ed affrontare nemici ... tg24.sky.it A testa alta 2 non si farà, ma Sabrina Ferilli tornerà presto in TVNessuna seconda stagione per la fiction campione di ascolti su Canale 5, ma il ritorno di Sabrina Ferilli sul piccolo schermo è più vicino del previsto ... movieplayer.it A Testa Alta 2, la seconda stagione sì o no Dopo il gran successo ottenuto, la serie con Sabrina Ferilli avrebbe tutti i numeri per realizzare un seguito. Siete favorevoli o contrari a una nuova serie - facebook.com facebook “Il progetto A Testa Alta è saltato definitivamente” #ATestaAlta x.com

