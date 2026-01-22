A Testa Alta 2 non si farà | i retroscena della serie

A Testa Alta 2 non verrà realizzata. Nonostante il riscontro positivo della prima stagione e le richieste dei fan, lo sceneggiatore ha confermato che il progetto non proseguirà. Di conseguenza, la serie si concluderà con la prima stagione, lasciando i gusti dei telespettatori in sospeso. Questa decisione mette fine alle aspettative di una continuazione, segnando un punto fermo nella storia di A Testa Alta.

Dopo il successo di A Testa Alta, i fan chiedono a gran voce una seconda stagione, ma lo sceneggiatore esclude questa possibilità. Mentre sulla scelta di "Scescilia" racconta un aneddoto Mizio Curcio, sceneggiatore di A Testa Alta, ha svelato a Fanpage che la seconda stagione della serie non è prevista. La fiction che ha per protagonista Virginia Terzi ha avuto un successo straordinario e l’ultima puntata ha superato i 4 milioni di telespettatori. La storia è un giallo che racconta la vicenda di una preside vittima di revenge porn. Un racconto molti intricato che ha appassionato i telespettatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A testa alta 2 non si farà, ma Sabrina Ferilli tornerà presto in TVSabrina Ferilli tornerà presto in TV, anche se “A testa alta 2” non è previsto.

