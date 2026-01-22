A Tavagnacco matiée pianistica con Miranda Persello

A Tavagnacco, il calendario natalizio prosegue anche a gennaio con un evento dedicato alla musica. La rassegna culturale, iniziata durante le festività, continua a offrire occasioni di incontro e approfondimento, contribuendo alla vita culturale del territorio. Un appuntamento che arricchisce il programma e valorizza il patrimonio artistico locale, mantenendo vivo l’interesse per la musica e le tradizioni anche dopo le festività.

Il lungo calendario di Natale a Tavagnacco non si chiude con le festività. Anche a gennaio, infatti, la rassegna continua a offrire momenti di incontro e cultura, arricchendosi di un nuovo appuntamento dedicato questa volta ancora alla musica.Domenica 25 gennaio alle 11, il Teatro immersivo.

