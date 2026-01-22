A Strasburgo, Coldiretti Sondrio e altri agricoltori italiani hanno partecipato a una manifestazione presso il Parlamento Europeo per chiedere maggiori controlli e un divieto alle importazioni sleali di alimenti che non rispettano gli standard europei. La delegazione, guidata dal presidente Ettore Prandini e dal segretario Vincenzo Gesmundo, ha sottolineato l’importanza di tutelare la qualità dei prodotti italiani e la salute dei cittadini.

Coldiretti Sondrio chiede alla UE più controlli e uno stop all’import sleale. C’era anche una delegazione di agricoltori valtellinesi, insieme agli oltre mille soci agricoltori guidati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, a Strasburgo nel corteo che ha raggiunto il Parlamento Europeo per protestare e per chiedere di "fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi, da qualunque Paese voglia esportare qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "A Strasburgo per difendere la nostra qualità"

