A Roma l' accesso all' acqua potabile non è garantito per tutti

Da agi.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel 2025, l'accesso all'acqua potabile non sarà assicurato per tutti i cittadini. Questa situazione evidenzia sfide legate alla gestione delle risorse idriche nella capitale, sollevando questioni di sicurezza e di tutela dei diritti fondamentali. È importante monitorare e affrontare queste criticità per garantire un approvvigionamento sostenibile e equo per tutta la popolazione.

AGI - Nel 2025, a  Roma, Capitale d’Italia, l’accesso all’ acqua potabile  non è garantito per tutti. Non si tratta di episodi sporadici, ma di una  criticità strutturale e diffusa  che incide sulla  vita quotidiana  di migliaia di persone. È quanto emerge dal  Rapporto “Acqua potabile a Roma: miraggio o servizio?”, realizzato da  Cittadinanzattiva Lazio  sulla base di 155 segnalazioni raccolte tra settembre e novembre 2025. Criticità e frequenza del disservizio . Il dato più allarmante riguarda la  frequenza del disservizio: oltre il 70% dei cittadini segnala problemi ogni giorno, mentre quasi il 7% li definisce costanti. 🔗 Leggi su Agi.it

a roma l accesso all acqua potabile non 232 garantito per tutti

© Agi.it - A Roma l'accesso all'acqua potabile non è garantito per tutti

Fabrica di Roma, il comune dove l'acqua è tornata potabile dopo 13 anniDopo 13 anni di divieto, l'acqua del rubinetto a Fabrica di Roma è tornata potabile.

Leggi anche: Emergenza acqua ad Assisi: famiglie senza acqua potabile a Santa Maria degli Angeli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Università, a Udine nasce il primo modello italiano per l'accesso accademico ai giovani con disabilità cognitive; Panathinaikos-Roma: tutte le info sui biglietti; Le tariffe (triplicate) del Giubileo per i bus turistici diventano eterne, l'ira delle aziende; Coppa Italia Women | Lazio Women-Roma, la vendita dei tagliandi.

a roma l accessoAttenzione, dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma CapitaleRoma, dal 1° febbraio 2026 nuovo sistema tariffario per i musei civici: gratis per i residenti, 2 € per la fontana di Trevi. msn.com

Come cambia l'ingresso ai musei di Roma per turisti e residentiPartiamo, innanzitutto, dalle date: questo nuovo sistema sarà valido a partire dal primo febbraio. Dunque per tutto il periodo delle Feste natalizie e per il mese di gennaio 2026, non cambierà nulla, ... romatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.