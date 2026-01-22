a new york la puglia dei matrimoni oltre duecento incontri

Il 21 gennaio, nella sede del New York Times, si è svolta la seconda edizione di PWD-Puglia Wedding Destination 2026, durante la quale sono stati conclusi oltre duecento incontri B2B. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra operatori del settore e professionisti interessati a promuovere la Puglia come destinazione per matrimoni internazionali. Un momento di crescita e networking che consolidato la presenza della regione nel mercato degli eventi nuziali.

Di seguito il comunicato: Oltre duecento sono gli incontri B2B svolti nella sede del New York Times mercoledì 21 gennaio per la seconda edizione di PWD-Puglia Wedding Destination 2026. Il workshop ha presentato nella Grande Mela il meglio dell’imprenditoria pugliese del Wedding nel grattacielo disegnato da Renzo Piano a Manhattan. L’evento è una collaborazione tra Regione Puglia, Pugliapromozione e il New York Times, con il patrocinio di ENIT SpA e la partecipazione di Aeroporti di Puglia e Confindustria Puglia, sezione Turismo. PWD 2026 ha dato l’opportunità a 45 operatori, in rappresentanza delle 22 delle più qualificate imprese pugliesi specializzate in Wedding – e delle due associazioni di categoria Puglia Wedding Planners e Puglia Wedding Production – di presentare la propria offerta a 30 operatori nordamericani selezionati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

La Puglia del wedding da domani a New York Seconda rassegna dedicata all'organizzazione dei matrimoniDa domani a New York prende il via la seconda edizione di PWD–Puglia Wedding Destination 2026, un workshop B2B dedicato all’organizzazione di matrimoni.

