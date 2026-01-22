A Milano sta per arrivare il treno di cioccolato più lungo del mondo | si tenta il record Guinness per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

A Milano si avvicina un evento unico: il treno di cioccolato più lungo al mondo, organizzato in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L'iniziativa mira a stabilire un record Guinness e rappresenta un'occasione per celebrare l’attesa delle prossime Olimpiadi in modo originale e dolce. L’evento si inserisce nel contesto di manifestazioni che coinvolgono la città e i suoi cittadini, promuovendo l’attenzione verso questa importante competizione internazionale.

Nel clima di attesa febbrile per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere un evento davvero fuori dal comune: un treno fatto interamente di cioccolata. Sembra un’idea quasi banale, ma si tratta di qualcosa di estremamente simbolico e anche spettacolare. Anche perché sarà accompagnato da un ambizioso obiettivo: tentare la conquista di un record mondiale e di essere iscritto nei primati del Guinness con un’installazione mai vista prima! LEGGI ANCHE: Falsi d’autore e verità nascoste: l’arte protagonista su Netflix nel 2026 Milano: arriva il Winter Games Express: un treno di cioccolato di 52 metri di dolcezza (e 23 quintali di cioccolato).🔗 Leggi su Funweek.it

