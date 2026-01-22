A Milano potrebbe esserci un referendum sulle moto

A Milano si avvicina una possibile consultazione popolare sulle moto, dopo aver superato i primi passaggi necessari. Se si raggiungeranno le 15.000 firme richieste, si procederà con un referendum che potrà influenzare le future politiche cittadine in materia di mobilità. La fase di raccolta firme rappresenta un passo importante nel processo decisionale, coinvolgendo direttamente i cittadini sulle questioni che riguardano il trasporto e l’ambiente in città.

I primi step sono stati superati, ora si apre una nuova fase. Se verranno raccolte 15mila firme a Milano ci sarà un referendum sulle moto. In breve: una consultazione contro le limitazioni alla circolazione in AreaB e AreaC di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

