Il 6 febbraio, in occasione dell’arrivo della torcia olimpica a Milano, le scuole situate all’interno della circonvallazione resteranno chiuse. La decisione, presa dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, riguarda tutte le istituzioni scolastiche della zona e coincide con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Questa misura mira a garantire la sicurezza e permettere la partecipazione agli eventi correlati.

Tutti a casa, arriva la torcia in città. L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha deciso che le scuole nella circonvallazione resteranno chiuse il 6 febbraio per l’arrivo della torcia olimpica a Milano, lo stesso giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il traffico per l’evento tanto atteso. Per lo stesso motivo, gli uffici pubblici sono stati invitati a lavorare da remoto in quella giornata. Ad approvare la delibera è stato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Milano arriva la torcia olimpica: il 6 febbraio scuole chiuse dentro la circonvallazione

