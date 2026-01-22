A Meda passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

A Meda si svolge la passerella della Fiamma olimpica, parte delle celebrazioni per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le strade coinvolte saranno temporaneamente chiuse per consentire il passaggio, con tappe previste il 3 e 4 febbraio. L’evento rappresenta un importante momento di condivisione e attesa per la manifestazione che avrà inizio il 6 febbraio, quando la Fiamma sarà accesa allo stadio di San Siro.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.Nel totale.🔗 Leggi su Monzatoday.it A Meda passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseA Meda si svolgerà la tappa della Fiamma olimpica, parte delle celebrazioni per Milano Cortina 2026. Leggi anche: A Seregno passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: La fiamma olimpica passa per Meda: orari e vie interessate; A Meda passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse; Verso Milano Cortina 2026: passa la fiaccola olimpica in Brianza, le mappe paese per paese; Arriva la Fiamma olimpica in Brianza: dove passa, tutte le strade chiuse. A Meda passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa ... monzatoday.it La fiamma olimpica passa per Meda: orari e vie interessateCresce l'attesa per l'arrivo della fiamma olimpica a Meda. Scopri il percorso ufficiale tra le vie del centro, gli orari della 58esima tappa di Milano Cortina 2026 ... mbnews.it Makai Uramakeria. . ` Da Makai è possibile! Passa a trovarci https://makaimeda.plateform.app/welcome Siamo la prima Uramakeria della Lombardia Siamo stati premiati da Tr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.