Dopo un periodo difficile, Marcus Rashford si è riappropriato della sua forma migliore, diventando un elemento chiave per il Barcellona. La sua rinascita rappresenta un esempio di come un calciatore possa superare le difficoltà e tornare ai livelli più alti, contribuendo in modo decisivo alla squadra. Un percorso di riscatto che illustra la forza della determinazione e del talento nel mondo del calcio professionistico.

Questa è la storia di una rinascita. Circa un anno fa il Manchester United vinceva a fatica sul campo del Fulham e un giornalista chiese a Ruben Amorim perché nell'ultimo mese e mezzo Marcus Rashford non avesse visto campo. La risposta fu raggelante: "Piuttosto che schierare lui, farei entrare il preparatore dei portieri (Jorge Vital, anni 63, ndr)". Pochi giorni fa hanno fatto una domanda simile ad Hansi Flick, allenatore del Barcellona: perché Marcus Rashford è partito dalla panchina? Risposta col sorriso: "Se uno come lui non inizia la partita vuol dire che abbiamo proprio una buona squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Manchester pareva finito, ora è l’arma segreta del Barça: la resurrezione di Rashford

