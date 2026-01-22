A Londra la prima mostra monografica su Fosco Maraini fotografo

A Londra apre la prima mostra monografica dedicata alle fotografie di Fosco Maraini, noto studioso e viaggiatore del secolo scorso. L’esposizione presenta una selezione delle sue immagini, che testimoniano le sue esplorazioni e il suo sguardo attento sui luoghi e le persone incontrate nel corso della sua vita. Un’occasione per conoscere da vicino l’opera di uno dei più significativi fotografi e intellettuali italiani.

Milano, 22 gen. (askanews) – Le fotografie di Fosco Maraini, l'avventuroso accademico e viaggiatore che ha attraversato uomini e luoghi del secolo scorso raccontandoli con la sua macchina fotografica, vengono esposte per la prima volta a Londra. E' stata inaugurata ieri all'Istituto Italiano di Cultura diretto da Francesco Bongarrà, con una grande partecipazione di pubblico, la mostra monografica "Fosco Maraini – Fotografie di un CITLUVIT". Fino al 27 marzo settanta stampe fotografiche – una mimima parte dell'immensa produzione di Maraini – offrono nella capitale britannica una panoramica unica su questo straordinario italiano.

