A fuoco un gazebo a Scafati | danneggiati anche uno scooter e un furgone

Da salernotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Scafati, un incendio ha interessato un gazebo, danneggiando anche uno scooter e un furgone parcheggiati nelle vicinanze. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Fuoco e fiamme, stamattina, a Scafati: un gazebo ha preso fuoco, coinvolgendo anche un furgone e uno scooter parcheggiati nelle vicinanze. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire alle cause dell'incendio domato dai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

