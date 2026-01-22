A Davos Trump firma atto costitutivo del Board of peace Invitata anche Santa Sede

A Davos, Donald Trump ha firmato l'atto costitutivo del Board of Peace, un organismo istituito su iniziativa degli Stati Uniti. Alla cerimonia ha partecipato anche la Santa Sede. Il nuovo ente mira a promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale per la pace. Di cosa si tratta e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Ecco i dettagli.

