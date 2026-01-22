A Davos Kushner mostra mappa New Gaza

Durante il Forum di Davos, Jared Kushner, consigliere e genero dell'ex presidente Trump, ha presentato una mappa del progetto di ricostruzione della Striscia di Gaza. L'intervento si è concentrato sulle iniziative previste per migliorare le condizioni della regione, offrendo una panoramica delle strategie di sviluppo e ricostruzione proposte. La presentazione ha suscitato attenzione tra gli attori internazionali interessati alle prospettive future della zona.

12.55 Il genero del presidente Usa Trump, Jared Kushner, illustra il progetto di ricostruzione della Striscia di Gaza al Forum di economia mondiale a Davos. Su un grande schermo è stata proiettata una mappa della Striscia con le infrastrutture previste. Poi delle immagini di New Gaza e New Khan Younis che mostrano città futuristiche piene di grattacieli simili a Dubai e Doha. "Il progetto, dice Kushner, sarà realizzato in 3 anni",tra cui "alloggi per i lavoratori, occupazione al 100% e opportunità per tutti",anche turismo costiero.

