A Davos focus sull’AI che plasma la medicina di domani

A Davos si discute dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla medicina del futuro. Le aziende farmaceutiche e il mondo accademico riconoscono l’importanza di questa tecnologia nel rivoluzionare diagnosi, trattamenti e ricerca. L’attenzione è rivolta alle opportunità e alle sfide di un settore in rapido cambiamento, con un occhio alla sostenibilità e all’etica. Un momento di riflessione sulle potenzialità e i rischi dell’AI in ambito sanitario.

Nell’era dell’ AI in medicina le aziende farmaceutiche e l’accademia sono ben consapevoli della posta in gioco. Tutto sommato da Davos – nonostante i 72 minuti di discorso del presidente Usa Donald Trump – soffia un vento di ottimismo. “La maggior parte delle malattie non ha ancora farmaci davvero efficaci. La più grande opportunità che l’AI ci offre è la possibilità di puntare a target ‘undruggable’, sfide che non siamo riusciti a vincere con gli approcci tradizionali”. Parola di Vas Narasimhan, Ceo di Novartis, intervenuto alla Frontiers Science House in una delle sessioni dedicate alla scienza del futuro, organizzate in concomitanza con il World Economic Forum Annual Meeting 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Davos focus sull’AI che plasma la medicina di domani Leggi anche: La medicina di base non ha futuro: auspico una trasmissione che dica cosa fare per chi verrà domani Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaDurante il suo viaggio verso Davos, Donald Trump ha riscontrato un guasto sull’Air Force One, che ha causato un breve ritardo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Trump arriva a Davos pronto allo scontro con l’Ue. Focus su Groenlandia e dazi; Trump a Davos: una mezza svolta, molte ambiguità; Davos 2026, il business prende appunti; Trump incontrerà Ceo globali a Davos, focus su politica Usa Da Reuters - Investing.com. A Davos focus sulla Groenlandia. Trump minaccia dazi del 200% sui vini francesi, Macron: Inaccettabile. Borsa di Milano -1,3%Per il tycoon i leader europei non opporranno resistenza al tentativo di acquistare l'isola e conferma l'invito a Putin per Gaza. Weber: L'Eurocamera sospenderà l'intesa con gli Usa. Tre cardinali a ... msn.com Trump arriva a Davos pronto allo scontro con l’Ue. Focus su Groenlandia e daziLa decisione dell’inquilino della Casa Bianca di imporre tariffe a Paesi che si oppongono alla conquista della Groenlandia sarà al centro del summit svizzero. Ma gli americani discutono più di Venezue ... milanofinanza.it Radio 24. . #FacebookLive #21gennaio Focus Economia di Sebastiano Barisoni - Radio 24 Al via il secondo giorno del WEF a Davos - facebook.com facebook È il giorno di Donald #Trump a #Davos: oggi alle 14.30 il suo discorso al #WEF. Focus sulla #Groenlandia e sui #dazi, che rischiano però di essere un'arma spuntata: in questi giorni, infatti, potrebbe arrivare il verdetto della Corte Suprema. Il servizio di @elisa x.com

