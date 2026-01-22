A che ora il biathlon oggi | startlist short individual maschile Nove Mesto tv streaming

Oggi, giovedì 22 gennaio, si svolge la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Nove Mesto. La startlist della gara maschile short individual sarà disponibile prossimamente, con orari di inizio da verificare su TV e piattaforme streaming. Per seguire l’evento, è consigliabile consultare i dettagli ufficiali per conoscere l’orario esatto di partenza e le modalità di visione.

Oggi, giovedì 22 gennaio, prenderà il via la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) inizierà un nuovo appuntamento, l’ultimo che precedere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per questo, le prestazioni andranno tarate con grande attenzione per la vicinanza della rassegna a Cinque Cerchi. Quest’oggi andrà in scena la 15 km short individual maschile. Un format particolare quello a cui si assisterà a partire dalle 18:15. Una Night Race in cui si seguirà l’alternarsi tipico dei poligoni a terra e in piedi, ma dovendo coprire una distanza nelle frazioni di fondo inferiore e pagando meno in termini di bersaglio mancato (30? e non 1? sul proprio tempo). 🔗 Leggi su Oasport.it

