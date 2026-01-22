A 56 anni, Jennifer Lopez investe circa un milione di dollari all’anno per mantenere un aspetto giovanile e prestazioni elevante. La sua routine comprende allenamenti rigorosi, una dieta senza zuccheri né alcol e l’utilizzo di tecnologie come la camera iperbarica e la sauna a infrarossi. Questi interventi sono parte di un regime di cura personale che le permette di apparire e sentirsi come a 26 anni, nonostante il tempo trascorso.

Non solo una serie di ferree abitudini riguardo dieta e allenamenti, pare che a Jennifer Lopez serva una cifra da capogiro per mantenere forma e prestazioni da 26enne pur avendone trenta di più: dalla camera iperbarica alla sauna a infrarossi, passando per un regime alimentare senza zuccheri e alcol che segue in modo rigoroso da oltre vent’anni. In rete circolano alcuni dettagli che, seppure privi di riscontri ufficiali, rendono l’idea. I particolari li ha raccolti Io Donna scoprendo che JLo spenderebbe circa un milione di dollari l’anno per mantenere il suo aspetto. Dal 1998 la pop star non salterebbe un giorno di disciplina fatta di crioterapie, allenamenti di forza e una routine rigorosissima di sonno, idratazione e alimentazione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - A 56 anni Jennifer Lopez spende 1 milione di $ l’anno per un corpo da 26enne: ecco cosa fa

Jennifer Lopez zittisce gli hater: “Sempre nuda a 56 anni? Con questo fondoschiena lo fareste anche voi”Jennifer Lopez risponde alle critiche sul suo aspetto, sottolineando che a 56 anni si sente libera di mostrarsi come desidera.

Luke Littler spende il milione del premio del Mondiale di freccette in un sol colpo: fa la cosa giustaLuke Littler, giovane campione del mondo di freccette, ha deciso di investire il premio vinto a Londra acquistando una villa di lusso per i suoi genitori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La routine di ferro con cui Jennifer Lopez, a 56 anni, ha un corpo da 26enne; I Golden Globe delle ex mogli: Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insieme; Condannato per la morte di Jennifer Alcani, torna in aula per i furti in chiesa; Golden Globes, i voti ai look: JLo effetto sbam! (8), DiCaprio sciuretto (6), Jennifer Lawrence madre natura (6), Jenna Ortega abat-jour (5).

Jennifer Lopez zittisce gli hater: Sempre nuda a 56 anni? Con questo fondoschiena lo fareste anche voiLa cantante ha messo a tacere chi la critica per come si veste alla sua età e ha rivendicato il diritto a mostrare il proprio corpo ... fanpage.it

Perché continuiamo a parlare dei soldi di Jennifer Lopez invece che della sua disciplinaM entre noi comuni mortali ci trasciniamo tra un aperitivo di troppo e la vana speranza che una crema anti-cellulite faccia il miracolo con zero sforzo, Jennifer Lopez resta la regina indiscussa della ... iodonna.it

Jennifer, 22 anni, dopo la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona ha deciso di cambiare direzione. La progettazione e la costruzione l’hanno sempre affascinata e, anche se inizialmente pensava di studiare Architettura d’interni, alla fine ha deciso di freq facebook