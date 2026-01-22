5 vestiti celebri firmati valentino garavani a cui ispirarsi ieri oggi e sempre

In un momento di grande perdita per il mondo della moda, ricordiamo cinque vestiti iconici firmati Valentino Garavani, simbolo di eleganza senza tempo. La sua influenza si estende oltre le passerelle, ispirando stilisti e appassionati di ieri, oggi e nel futuro. I capi di Valentino rimarranno sempre un punto di riferimento per chi cerca raffinatezza e stile autentico.

M entre il mondo piange la sua morte, il nome di Valentino Garavani resterà sempre, indissolubilmente legato a doppio filo ai look delle star. Sui red carpet di ieri, di oggi e di domani la sua firma inconfondibile, c’è da giurarlo, continuerà a risuonare, ispirando dive e persone comuni, affascinate dalla naturale eleganza dei design dello stilista. Addio Valentino: couturier delle dive X Leggi anche › Lettere d’addio. Il mondo della moda (e non solo) rende omaggio a Valentino Garavani Un abito Valentino, infatti, è per sempre – non solo nell’iconico rosso che ha fatto scuola. Quali sono i vestiti memorabili da copiare al jet set nella scelta del prossimo outfit da ricordare? Stili e dettagli portati in auge dall’Ultimo Imperatore della moda: ecco le uscite più memorabili sul tappeto rosso che raccontano lo stile di Valentino Garavani, cristallizzate in 5 tendenze formato It Dress a dir poco intramontabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Gwyneth Paltrow ricorda Valentino Garavani: «Amavo il modo in cui mi assillava sempre dicendomi “almeno un po' di mascara” quando andavo a cena. Amavo la sua risata maliziosa»Gwyneth Paltrow ricorda Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, Meloni: “Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare”Valentino Garavani, icona della moda italiana, si è spento lasciando un’impronta indelebile nel settore.

Ha vestito icone come Jackie Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Julia Roberts e Princess Diana, dando vita a capi divenuti celebri sui red carpet di tutto il mondo. facebook