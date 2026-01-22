22 gennaio Madonna della Fortuna | bimba precipita nel vuoto salva per miracolo

Il 22 gennaio, la statua della Madonna della Fortuna, riposta in un magazzino abbandonato, ha assunto un ruolo inatteso. Quel giorno, una bambina caduta nel vuoto è stata salvata grazie all’intervento della Vergine, simbolo di protezione e speranza. Questa vicenda, ricca di significato, ha richiamato l’attenzione sulla figura della Madonna e sul suo ruolo di guida in momenti di difficoltà.

La statua della Madonna della Fortuna giaceva ormai dimenticata in un polveroso magazzino fino al giorno in cui una bimba caduta nel vuoto fu salvata miracolosamente dall'intervento della Vergine. A Genova, città di mare, si venera la Madonna della Fortuna. La statua che si trova nella chiesa dei Santi Vittore e Carlo in via Balbi, di fronte al Palazzo Reale, in origine era la polena di una nave irlandese. Prima che le polene fossero abbandonate quando si scoprì che rischiavano di compromettere la stabilità dei vascelli erano considerate l'anima stessa dell'imbarcazione. I marinai attribuivano loro significati mistici, convinti che la polena, protesa in avanti, proteggesse la nave difendendola dalle terribili correnti marine e da venti impetuosi come quello che nel gennaio 1636 si abbatté sul porto di Genova.

