22 01 – Trump braccio di ferro per la Groenlandia – Ritrovato a Milano il 14enne scomparso – Il CIO fa il punto su Milano-Cortina

Il 22 gennaio, tra le notizie principali troviamo l’interesse di Trump sulla Groenlandia, evidenziato da un braccio di ferro diplomatico. A Milano, è stato ritrovato un 14enne scomparso, portando sollievo ai familiari. In ambito sportivo, il CIO ha aggiornato sui progressi della preparazione per Milano-Cortina. Questi eventi riflettono le dinamiche politiche, sociali e sportive in evoluzione, offrendo un quadro aggiornato e puntuale sulla situazione attuale.

Trump incalza sulla Groenlandia: “Con la Nato un accordo a lungo termine, abbiamo ottenuto quello che ci serviva”. Il presidente Usa ha bloccato i dazi doganali che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° febbraio. Ritrovato a Milano il 14enne veronese scomparso. Il giovane era uscito da casa lo scorso 12 gennaio facendo perdere le sue tracce. A poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali, il CIO fa il punto sull’organizzazione, ma sulle questioni gepolitiche si sfila: “Non sta a noi commentare”. Questo articolo 2201 – Trump, braccio di ferro per la Groenlandia – Ritrovato a Milano il 14enne scomparso – Il CIO fa il punto su Milano-Cortina, proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». La mamma in Questura

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». L'abbraccio con la mamma in Questura

Argomenti discussi: ICE: il braccio armato di Trump; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola; La pace di Trump: a Gaza uccisi altri 11 palestinesi; Groenlandia, l'Ue non usa il bazooka commerciale contro i dazi Usa.

Putin brutalizza le città. Ma Trump morde con sanzioni e minacceLa violenza con cui la Russia ha preso di mira le città ucraine - uccidendo almeno sette civili, tra cui due bambini – e il lancio di esercitazioni nucleari sono gli unici amari dati di realtà dopo ... huffingtonpost.it

Ora #Trump #Davosi ruota libera e a braccio, su tutti i temi e su tutti i leader per capire il Trump giovane, dove nasce la sua ambizione politica e il suo senso di straniamento dall'establishment seguite Podcast Riottoso venerdì #riotta Il giovane Trump x.com

Il braccio di ferro sulla Groenlandia. Il presidente Trump alza il tiro e posta una foto dell'Isola con la bandiera americana. Dai leader europei non ci sarà resistenza, assicura, poi minaccia di imporre nuovi dazi e sfida apertamente Macron annunciando tariffe de facebook