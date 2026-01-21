Zvanì Negli ultimi anni, l'interesse per Giovanni Pascoli è cresciuto, portando a una più attenta rivalutazione della sua figura e delle sue opere. Questa riscoperta ha permesso di approfondire il suo ruolo nella letteratura italiana, evidenziando la profondità e la sensibilità delle sue poesie. Un percorso di analisi che contribuisce a comprendere meglio il valore e l'importanza di Pascoli nel panorama culturale contemporaneo.

Negli ultimi anni la figura di Giovanni Pascoli è stata oggetto di riscoperta e dunque di una sostanziale rivalutazione critica. Con l’uscita di "Pascoli maledetto" (Il melangolo, 2020), Francesca Sensini dava una lettura totalmente nuova del poeta romagnolo inserendolo nel solco della grande tradizione modernista europea, che era stata modellata intorno all’apparizione di tre grandi poeti francesi – Verlaine, Rimbaud, Baudelaire – i quali sconvolsero totalmente i codici interpretativi della poesia settecentesca fino allora vigente. Ricollocandolo all’interno di un presagio di sfortune e di un certo “maledettismo”, il libro di Osvaldo Guerrieri narra in maniera romanzata e con un approccio da cronaca giornalistica la morte di Giovanni Pascoli, avvenuta per una forma di cirrosi epatica dovuta al troppo consumo di alcol di cui il poeta era solito fare uso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Chi è Federico Cesari che interpreta Giovanni Pascoli in ZvanìFederico Cesari è un attore italiano noto per la sua capacità di interpretare ruoli intensi e sfumati.

Zvanì, il film che parla di Pascoli, stasera su Rai 1Stasera su Rai 1 va in onda Zvanì, un film tv dedicato alla vita e alle opere di Giovanni Pascoli.

