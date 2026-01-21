Zona Wrestling Awards 2025 – Face of the Year

Buongiorno a tutti gli appassionati di Zona Wrestling e benvenuti alla cerimonia dei Zona Wrestling Awards 2025, con il riconoscimento Face of the Year. In questa occasione, premiamo il volto più rappresentativo e riconoscibile del wrestling italiano e internazionale, riflettendo sull’anno trascorso e sui protagonisti che hanno lasciato un segno. Un momento di riflessione e di celebrazione per tutto il settore.

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti a uno degli ultimi, e più importanti, Award di fine anno. Quest'oggi è arrivato il momento di scegliere il miglior Face del 2025, quel lottatore che meglio di tutti ha interpretato il ruolo del "buono" e che più degli altri è arrivato, grazie a questo, a ricevere grandi recensioni e a soprattutto ad arrivare al cuore delle folle. Anche per oggi, buona lettura a tutti. i i ZONA WRESTLING AWARD – FACE OF THE YEAR i I GIOVANNI 3p – Hiroshi Tanahashi 2p – Mike Santana 1p – Iyo Sky LUCA GRANDI 3p – Hiroshi Tanahashi 2p – Shota Umino 1p – Yota Tsuji SIMONE SPADA 3p – Toni Storm 2p – Will Ospreay 1p – Cody Rhodes SERGIO 3p – Hangman Page 2p – Iyo Sky 1p – CM Punk GIUSEPPE 3p – Hangman Page 2p – Will Ospreay 1p – Iyo Sky CLAUDIO 3p – CM Punk 2p – Hangman Page 1p – John Cena ENRICO 3p – Joe Hendry 2p – Toni Storm 1p – Mike Santana VINCENZO 3p – Cody Rhodes 2p – Hangman Page 1p – Jey Uso VALENTINA 3p – Jey Uso 2p – Cody Rhodes 1p – CM Punk ALDO 3p – Roman Reigns 2p – Cody Rhodes 1p – John Cena ALESSIO 3p – CM Punk 2p – Will Ospreay 1p – John Cena ALVIN 3p – Je'Von Evans 2p – Ricky Saints 1p – Myles Borne GIROLAMO 3p – Roman Reigns 2p – Cody Rhodes 1p – Iyo Sky SAVERIO 3p – CM Punk 2p – Ilja Dragunov 1p – Darby Allin OMAR NAJA 3p – CM Punk 2p – Jey Uso 1p – Damian Priest MICHELE 3p – John Cena 2p – Hangman Page 1p – Jey Uso MATTEO VILLA 3p – Hangman Page 2p – John Cena 1p – Willow Nightingale LEONARDO 3p – Cody Rhodes 2p – Rhea Ripley 1p – Hangman Page GIUSEMAN 3p – Cody Rhodes 2p – CM Punk 1p – Oba Femi MATTEO IADAROLA 3p – Hangman Page 2p – CM Punk 1p – Cody Rhodes FRANCESCO 3p – Roman Reigns 2p – Hangman Page 1p – CM Punk i i 2025 FACE OF THE YEAR I i Finisce il dominio di Cody Rhodes, che dopo ben tre anni consecutivi lascia il gradino più alto del podio a uno degli uomini di punta della All Elite Wrestling, ovvero Hangman Adam Page.

