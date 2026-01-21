Zona rossa ecco il ‘sì’ L’amministrazione ‘cede’ | Ma serve più polizia

L’amministrazione di Montecatini ha annunciato il via libera alla proposta di istituire una zona rossa in città. Pur manifestando alcune perplessità sulla normativa di riferimento, la maggioranza ha deciso di cedere alla richiesta, evidenziando però la necessità di potenziare la presenza di forze di polizia per garantire sicurezza e ordine pubblico. La decisione rappresenta un passo importante nel dibattito sulla sicurezza locale.

Montecatini, 21 gennaio 2026 – «La maggioranza non si oppone alla creazione di una zona rossa in città, ma conferma le perplessità sulla normativa alla base di provvedimenti di questo genere». Anche le forze che sostengono il governo del sindaco Claudio Del Rosso ritengono che sia necessario un incremento concreto di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza per fare in modo che un'iniziativa legata alla direttiva del ministro degli interni Matteo Piantedosi possa funzionare. I trasgressori verrebbero sanzionati pressoché esclusivamente con multe e ammende ed è questo a convincere poco la maggioranza.

Blitz delle forze di polizia, 65 persone identificate: controlli consueti e zona rossa

Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzo

