Zerocalcare torna su Netflix | il trailer di Due spicci è una corsa folle nel traffico di Roma
Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie d’animazione
Pochi minuti fa Zerocalcare ha condiviso sui social il teaser trailer di Due spicci, la sua nuova serie d’animazione in uscita a maggio 2026 su Netflix. “Certi disagi fanno giri immensi e poi ritornano” – ha detto il fumettista nel presentare il suo nuovo lavoro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Protagonisti del teaser trailer sono Zero e Armadillo impegnati a cercare parcheggio a Roma: un’impresa impossibile, ma carica di adrenalina. I due hanno un appuntamento in un bar, ma sono in ritardo e sfrecciano per le strade a suon di infrazioni e rischiando di investire una signora anziana col suo carrellino della spesa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Zerocalcare torna su Netflix: nel 2026 arriva “Due spicci”
Leggi anche: Zerocalcare, la nuova serie “Due Spicci” arriverà su Netflix nel 2026
Argomenti discussi: Il tax credit nel cinema: tre milioni per Zerocalcare; Milioni di euro!. Zerocalcare prende soldi dal ministero: scoppia la polemica; Zerocalcare disprezza il governo ma non i 3 milioni del tax credit ricevuti: vero comunista col Rolex; Zerocalcare disprezza il governo ma non i 3 milioni del tax credit ricevuti | vero comunista col Rolex.
Zerocalcare torna nel 2026 su Netflix, annunciato il titolo della nuova serie animata al Lucca ComicsDopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata intitolata Due spicci. L’annuncio è arrivato durante il ... greenme.it
Zerocalcare torna su Netflix nel 2026 con Due spicciDopo il successo delle sue precedenti serie, il fumettista romano Zerocalcare torna su Netflix come autore e regista con un nuovo progetto animato seriale, Due Spicci, in arrivo nel 2026. Anche in ... ansa.it
CULTURA - Torna la rubrica dedicata ai fumetti, "Nuvole di carta", curata da Fabio Canesi. In questo appuntamento "Nel nido dei serpenti" di Zerocalcare: «Una storia sui rigurgiti d'intolleranza con i quali l'Europa non ha mai fatto pienamente i conti». #Cultura - facebook.com facebook
CULTURA - Torna la rubrica dedicata ai fumetti, "Nuvole di carta", curata da Fabio Canesi. In questo appuntamento "Nel nido dei serpenti" di Zerocalcare. #Cultura #fumetto #MondoPadano LEGGI QUI: mondopadano.it/news/rubriche/… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.