Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie d’animazione

Pochi minuti fa Zerocalcare ha condiviso sui social il teaser trailer di Due spicci, la sua nuova serie d’animazione in uscita a maggio 2026 su Netflix. “Certi disagi fanno giri immensi e poi ritornano” – ha detto il fumettista nel presentare il suo nuovo lavoro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Protagonisti del teaser trailer sono Zero e Armadillo impegnati a cercare parcheggio a Roma: un’impresa impossibile, ma carica di adrenalina. I due hanno un appuntamento in un bar, ma sono in ritardo e sfrecciano per le strade a suon di infrazioni e rischiando di investire una signora anziana col suo carrellino della spesa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zerocalcare torna su Netflix: il trailer di Due spicci è una corsa folle nel traffico di Roma

