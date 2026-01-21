Zerocalcare torna su Netflix | il trailer di Due spicci è una corsa folle nel traffico di Roma

Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie d’animazione

Pochi minuti fa Zerocalcare ha condiviso sui social il teaser trailer di Due spicci, la sua nuova serie d’animazione in uscita a maggio 2026 su Netflix. “Certi disagi fanno giri immensi e poi ritornano” – ha detto il fumettista nel presentare il suo nuovo lavoro.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Protagonisti del teaser trailer sono Zero e Armadillo impegnati a cercare parcheggio a Roma: un’impresa impossibile, ma carica di adrenalina. I due hanno un appuntamento in un bar, ma sono in ritardo e sfrecciano per le strade a suon di infrazioni e rischiando di investire una signora anziana col suo carrellino della spesa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

