Zalando presenta Between the Lines la storia di quattro grandi atleti svizzeri del freestyle verso il sogno olimpico

Zalando presenta Between the Lines, un progetto che racconta la storia di quattro atleti svizzeri di freestyle impegnati nel percorso verso le Olimpiadi. In qualità di Presenting Partner del LAAX Open, il principale evento europeo di snowboard e freeski, Zalando sostiene il mondo del freestyle e le sue giovani promesse, promuovendo la crescita e l’ispirazione nel settore.

Zalando rinnova il suo legame con il mondo del freestyle come Presenting Partner del LAAX Open, il più importante evento europeo dedicato a snowboard e freeski, che si è svolto dal 14 al 18 gennaio 2026 a Flims Laax, in Svizzera. La manifestazione ha rappresentato una tappa chiave del FIS Snowboard & Freeski World Cup Tour e un passaggio cruciale nel percorso di qualificazione verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, richiamando ogni anno i migliori atleti internazionali degli sport invernali. In occasione del LAAX Open, Zalando ha lanciato anche Between the Lines, una docu-serie esclusiva che racconta il lato più autentico e umano dello sport ad alte prestazioni.

