Young Boys-Lione Europa League 22-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida Young Boys-Lione, valida per la settima giornata di Europa League, in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45. In questa occasione vengono illustrate le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che vede il Lione, leader nel girone e in buona forma, affrontare lo Young Boys. Un confronto importante per la qualificazione, con dettagli utili per gli appassionati e gli scommettitori.

In testa al girone di Europa League e in grande ripresa pure in campionato c’è il Lione di Fonseca, che è di scena in questa settima giornata di gare sul campo dello Young Boys. Il ritorno del figliol prodigo Seoane non ha riportato i capitolini in alto; i gialloneri sono a -14 dal Thun capolista e attualmente sesti e reduci da 3 KO. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

