Yildiz a Sky | Spalletti mi lascia libero di attaccare e io aiuto la squadra anche in difesa

Yildiz, intervistato da Sky, ha sottolineato come Spalletti gli consenta di esprimersi liberamente in attacco, contribuendo anche in fase difensiva. Questa collaborazione permette al giocatore di adattarsi alle esigenze della squadra, favorendo un approccio equilibrato e efficace sul campo. Le parole di Yildiz evidenziano un rapporto di fiducia e una strategia condivisa per affrontare al meglio le sfide di questa stagione.

. Le parole dell’attaccante turco dei bianconeri. Kenan Yildiz ha parlato a Sky Sport prima di Juve Benfica: RICHIESTE SPALLETTI – « Oggi è una partita da vincere contro una squadra molto forte che gioca e sono veloci. Noi dobbiamo fare la nostra partita, come sempre. E portare i tre punti a casa ». SACRIFICIO CON SPALLETTI – « Il calcio dipende tanto dalla motivazione e dalla testa, io penso che lui mi lasci la libertà per attaccare e io faccio anche quello che devo per aiutare la squadra in difesa ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

