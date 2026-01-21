Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, commenta l'importanza della partita contro il Benfica in Champions League. In un’intervista a Prime, sottolinea che questa non è solo una notte del 10, ma un momento significativo per tutta la squadra. Yildiz evidenzia il proprio ruolo in campo e la volontà di contribuire al successo della Juventus, mantenendo un tono sobrio e concentrato sull’obiettivo di squadra.

Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, parla a Prime prima della sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioni. Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, ha parlato a Prime prima di Juve Benfica. NOTTE DEL 10 – « È una notte di Champions, sempre speciale. Non è una notte del numero 10 ma per la Juventus e per noi tutti. Dobbiamo fare una grande partita per portarla a casa». LEADER – « Qualche volta sì, ma non sempre, abbiamo Locatelli e altri che parlano nello spogliatoio, io mi preparo con la mia testa, anche con la squadra. Qualche volta in campo, ma non sempre, in campo parlo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a Prime: «Non è la notte del 10 ma la notte di tutta la Juventus. Io leader? Parlo in campo»

Leggi anche: Gol Yildiz: la Juventus la chiude con la zampata decisiva del suo numero 10! Ma che giocata di Miretti

“Ho 94 anni, dicono che sia un bel traguardo ma io punto ai 120. Il Signore mi ascolta. La mia giornata tipo? Dormo tutta la notte senza pillole, faccio sport e la tavola…”: parla Don Angelo VeraldiDon Angelo Veraldi, 94 anni, con un sorriso e una vita attiva, condivide il suo quotidiano fatto di sonno naturale, esercizio e convivialità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: -1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Juventus, Spalletti: Yildiz? Non gli voglio creare pressioni di nessun genere; Spalletti alla vigilia di Cagliari-Juventus: Mercato? Voglio far star tranquillo Yildiz, ho visto due volte Como-Milan; Juve, cinque gol in scioltezza alla Cremonese. Spalletti aggancia Roma e Napoli: è terzo.

Yildiz a Prime Video: Notte Champiosn sempre speciale, dobbiamo fare grande partita e portarla a casaKenan Yildiz è stato intervistato da Prime Video nel pre-partita di Juventus-Benfica. Le sue considerazioni: E' una notte da numero 10. Senti una pressione particolare e come ci si ... tuttojuve.com

Juventus, Yildiz: Dobbiamo fare una grande partita, io parlo sempre in campoKenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Benfica: Le. tuttomercatoweb.com

Buongiorno, le prime pagine di oggi: "Nkunku, assalto turco", "L'antiCristian", "Pjanic: 'Spalletti con Yildiz e...Tonali, Juve boom'" #30dicembre x.com

Buongiorno e buon martedi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 30 dicembre 2025 Tuttosport - "Spalletti con Yildiz e... Tonali Juve boom" Corriere dello Sport - "L'AntiCristian" Gazzetta dello Sport -"Nkunku assalto turco" Fi - facebook.com facebook