Wanda Nara è recentemente al centro dell’attenzione per aver accumulato 92 multe stradali nella provincia di Buenos Aires, per un totale superiore a 9.000 euro. L’imprenditrice ha però negato ogni responsabilità, sostenendo che si tratti di un errore. La vicenda, divulgata dal programma televisivo argentino A la tarde, ha suscitato interesse in Sudamerica, sollevando dubbi sulla veridicità delle accuse.

Wanda Nara torna al centro della cronaca per una notizia andata virale in Sudamerica. Secondo quanto rivelato dai giornalisti del programma televisivo argentino A la tarde, l’imprenditrice avrebbe accumulato ben 92 multe per infrazioni commesse nella provincia di Buenos Aires. Le ammende ammonterebbero a un totale di oltre 9 mila euro. La donna è stata sanzionata per eccesso di velocità, divieti di sosta e mancato pagamento dei pedaggi autostradali. Wanda Nara ha prontamente respinto ogni accusa. Tramite il suo profilo Instagram, l’ex moglie di Mauro Icardi si è difesa dicendo: “ Le sanzioni non sono a mio carico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Wanda Nara: "Le 92 multe non sono mie. Ho circa 20 auto ma guido poco"

Wanda Nara, multe stradali per 10mila euro: "Ho circa 20 auto, difficile capire a quale si riferiscano"

Wanda Nara accusata di aver accumulato 92 multe stradali per un totale di oltre 9mila euro. Lei replica: C'è un errore, non sono mie

Wanda Nara, multe stradali per 10mila euro: Ho circa 20 auto, difficile capire a quale si riferiscano

