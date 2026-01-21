Vomero traffico in tilt per albero pericolante

Nel quartiere Vomero, il traffico è rallentato a causa di un albero pericolante, un'emergenza causata dalle cattive condizioni meteorologiche. L'incidente si è verificato intorno alle 19, durante l'orario di punta, e ha coinvolto principalmente le vie di passaggio principali. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, evidenziando l'importanza di monitorare costantemente il patrimonio arboreo urbano.

Col cattivo tempo ancora un'emergenza legata agli alberi al Vomero. L'allarme è scattato intorno alle 19, in pieno orario di punta per chiusure di esercizi commerciali e uffici. Ad alcuni passanti non è sfuggito che tra via Alvino e via Cimarosa un albero mostrava segni di cedimento. Hanno così.

