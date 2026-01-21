La Lega Volley Femminile ha reso noti i calendari delle Poule Promozione e Retrocessione della seconda fase del campionato di A2. Tra le squadre coinvolte, il Volley Modena affronta un percorso impegnativo ma ancora aperto, con possibilità di ottenere risultati positivi. Questa fase rappresenta un momento cruciale della stagione, in cui ogni partita può fare la differenza nel proseguo del campionato.

Senza perdere tempo, la Lega Volley Femminile ha ufficializzato i calendari delle due Poule Promozione e Retrocessione, in cui si articolerà la seconda fase del torneo di A2, a cui partecipa il Volley Modena. Formula. Come era noto da tempo, le ultime quattro del girone A, che era a nove squadre, e le ultime cinque tra cui Modena del girone B, parteciperanno alla Poule Retrocessione, affrontando solo le squadre provenienti dall’altro girone, e portandosi dietro solo i punti conquistati con le squadre del proprio girone, nel caso di Modena solo tre punticini. Al termine delle dieci giornate, otto partite nel caso del Volley Modena, le ultime tre tra le nove squadre partecipanti alla Poule Retrocessione retrocederanno nella A3 a sedici squadre che partirà nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Femminile A2. Volley Modena, Poule Promozione. Percorso difficile, non impossibile

Volley serie a2: ore 17 , serve il blitz per le biancoblù. La Clai ci prova al PalaMadiba di Modena. Obiettivo: la poule promozione per lo scattoOggi alle 17, la Clai affronta la sfida di Modena al PalaMadiba, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa migliorare la propria posizione in classifica.

Volley Femminile A2. Volley Modena-Kaplanska,: "Finalmente scendo in campo»Il Volley Modena annuncia l’ingresso ufficiale di Mariia Kaplanska, schiacciatrice ucraina, che esordirà domenica nell’ultima giornata della fase iniziale del campionato di Serie A2 femminile.

