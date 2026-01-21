volley coppa italia

La Emma Villas Codyeco si prepara alla partita di Coppa Italia in programma questa sera a Pineto degli Abruzzi, dopo aver perso al tie-break contro Catania. La squadra affronta la sfida con l’obiettivo di migliorare il risultato e proseguire il percorso nella competizione. La partita rappresenta un’importante occasione per valutare la crescita e l’adattamento del team in un contesto competitivo.

Reduce dalla sconfitta al tie-break con Catania, la Emma Villas Codyeco si getta nel confronto secco di stasera in Coppa Italia, in quel di Pineto degli Abruzzi. In Sicilia la squadra dell’allenatore Petrella è uscita sconfitta al quinto set dopo aver rimontato dallo 2-0 a 2-2, restando avanti nella frazione decisiva, fino al punteggio di 8-11 in suo favore. Poi Randazzo è stato più volte murato, Basic ha preso per mano gli etnei che hanno chiuso il parziale definitivo col punteggio di 16-14. I santacrocesi-senesi sono così tornati a casa con un punto, tornando al lavoro per la gara ad eliminazione diretta di questa sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

