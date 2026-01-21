Visita guidata merenda e incontro con Bruno Morchio al Forte Tenaglie

Il Forte Tenaglie ospita una visita guidata e un incontro con Bruno Morchio, autore genovese di gialli. Durante l’evento, verrà presentato il suo ultimo romanzo, “La morte non paga doppio” (Rizzoli 2025), il cui motivo di copertina richiama proprio il forte. Seguirà una merenda, offrendo l’occasione di approfondire la figura dello scrittore e il suo lavoro. Un momento dedicato agli appassionati di narrativa e cultura locale.

Il Forte Tenaglie accoglie Bruno Morchio, maestro genovese del giallo, per presentare il suo ultimo romanzo, “La morte non paga doppio” (Rizzoli 2025), che in copertina ha proprio uno scorcio del forte.Sabato 24 gennaio dalle 14:30 accoglienza e visita guidata, alle 15:30 incontro con Bruno.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Befana al tumulo di Montefortini. Visita e merendaIl Museo Archeologico di Artimino propone per il mese di gennaio diverse iniziative, tra cui visite guidate e laboratori.

Visita guidata, merenda e incontro con Bruno Morchio al Forte TenaglieSabato 24 gennaio dalle 14:30 accoglienza e visita guidata, alle 15:30 incontro con Bruno Morchio, a seguire dalle 16:45 cioccolata calda e focaccia per tutti. Saranno disponibili copie del libro. genovatoday.it

