Vis Zoia pronto a prendere in mano la difesa | A Livorno ci aspetta una partita difficile

Zoia si prepara a difendere i colori del Vis in una trasferta complessa a Livorno. Dopo una prestazione positiva contro l’Arezzo, il giocatore si conferma elemento affidabile per Stellone, dimostrando impegno e determinazione. La partita rappresenta un’importante occasione per consolidare la posizione della squadra e affrontare con tenacia le sfide della stagione.

Nella sconfitta contro l’Arezzo Zoia è stato tra i più propositivi. In questa stagione, proprio come in quella scorsa, per Stellone è stato uno tra i paladini più fidati. Dopo la cessione di Bove potrebbe essere lui a ereditarne il posto. Zoia, un 2026 composto fin qui solo da sconfitte, quali credi siano le cause? "La stagione va a periodi, in queste ultime due gare siamo stati particolarmente sfortunati. Non c’è nessun campanello d’allarme. Pur creando tante occasioni oltre a non segnare stiamo subendo gol al primo tiro avversario. Il Pineto, per esempio, ci ha segnato una volta perché Ale (Pozzi) è scivolato, l’altra grazie a un eurogol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leka carico si proietta sul prossimo match: "Adesso ci aspetta la partita più difficile"

Al Benelli una Vis Pesaro difficile da decifrare: "Nel primo tempo ci abbiamo capito poco"

