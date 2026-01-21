Violenza tra ragazzi a scuola inaccettabile | evitiamo un altro caso La Spezia dove un giovane è stato ucciso per un litigio

La violenza tra giovani a scuola rappresenta un problema serio e da affrontare con attenzione. Recenti episodi, come quello avvenuto in una scuola media dove due ragazzi si sono affrontati e una bidella è rimasta ferita, evidenziano la necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori incidenti. È fondamentale promuovere un ambiente scolastico sicuro e rispettoso, evitando che situazioni di conflitto degenerino in episodi violenti.

Duro intervento del consigliere Tramuta dopo la rissa da due studenti di scuola media che si sono presi a pugni mandando poi in ospedale una bidella “L'episodio di violenza avvenuto recentemente in una scuola media, dove due ragazzi si sono presi a pugni e una bidella è finita al pronto soccorso mentre cercava di dividerli, è inaccettabile. Questo episodio non può essere sottovalutato”. Così Giuseppe Tramuta, Consigliere comunale FDI."È un campanello d'allarme che ci avverte che la violenza è sempre più presente nelle nostre scuole e che bisogna agire subito per prevenirla.Non possiamo aspettare che succeda un altro caso come quello di La Spezia, dove un giovane è stato ucciso a causa di un banale litigio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Spari tra la folla, ucciso un 16enne a Capizzi. Ferito un altro giovane

Leggi anche: Spari tra la folla, ucciso un 16enne a Capizzi. Ferito un altro giovane: fermato il killer

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Per i ragazzi oggi avere una lama in tasca è normale come prima la sigaretta; Lancini: Ragazzi sempre più violenti, aiutiamoli a costruire un futuro che sia davvero loro; La violenza tra giovani e giovanissimi è in forte aumento – aggressioni fisiche, bullismo, abusi psicologici e sessuali – radicata in difficoltà a gestire frustrazioni, emozioni e confini personali, con la violenza che diventa comunicazione per mancanza di support; Tutta la città ne parla | Violenza tra i giovanissimi | Rai Radio 3.

Violenza a scuola. Bilotto (psicoterapeuta): I ragazzi non sanno gestire rabbia e frustrazione. E diventano aggressiviIntervista a Andra Bilotto su violenza a scuola tra i giovani. Lo psicoterapeuta: No a metal detector ma serve educazione a empatia e ascolto ... ravennanotizie.it

Violenza nella dieta mediatica: per 7 giovani su 10 può contribuire alla criminalità giovanileDallo studente ucciso a scuola a La Spezia a una violenza sempre più dilagante tra i giovani. 6 giovani su 10 chiedono più controlli e misure anti-violenza, anche negli istituti ... libreriamo.it

Violenza a scuola. Bilotto (psicoterapeuta): “I ragazzi non sanno gestire rabbia e frustrazione. E diventano aggressivi” - facebook.com facebook

Violenza nella "dieta mediatica" dei ragazzi. 6 giovani su 10 favorevoli ai metal detector a scuola x.com