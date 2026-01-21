Violenza sessuale in un hotel receptionist aggredita dal vigilante che fugge all’estero | arrestato

Un episodio di violenza si è verificato in un hotel di Modena, dove una receptionist è stata aggredita da un vigilante. L’uomo, che ha successivamente lasciato il paese, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio è stato segnalato e le indagini sono in corso per approfondire le dinamiche e le responsabilità.

Modena, 21 gennaio 2026 – Con una banale scusa l'ha attirata nella stanza adibita a magazzino. Qui l'ha aggredita alle spalle per poi tapparle la bocca con le mani e gettarla a terra. Una volta spogliata, ha cercato di stuprarla ma la giovane vittima ha opposto ferma resistenza, mettendo in fuga il suo aggressore. Ancora un episodio di terrificante violenza ai danni di una donna nella nostra città. La vittima e l'aggressore lavoravano presso lo stesso hotel. È successo in un hotel cittadino dove sia la vittima, 24 anni, che l'autore della violenza lavoravano da qualche tempo. Grazie però all'impegno incessante degli agenti della questura, in particolare della squadra mobile – diretta da Mario Paternoster – il presunto violentatore, un tunisino di 39 anni, è stato arrestato.

