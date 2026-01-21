Violenza contro la compagna Prima le botte poi la fa azzannare | Lei completamente soggiogata

Una donna vittima di violenza domestica ha subito prima un'aggressione fisica e, successivamente, è stata costretta a far attaccare il suo animale da compagnia, su ordine del partner. Marianna Vazzana ha descritto come l’uomo abbia esercitato controllo e minaccia, coinvolgendo anche l’animale in un gesto violento nei confronti della donna, che era la sua nuova compagna da circa un mese.

e Marianna Vazzana Prima uno schiaffo, poi l’ordine al cane: "Attacca, attacca". Così l’animale ha azzannato a una gamba il “bersaglio“ indicato dal suo padrone: la donna che l’uomo stava frequentando da un mese. La vittima, di 34 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale rimediando 15 giorni di prognosi. L’aggressore è stato arrestato per stalking e lesioni personali aggravate. Gli agenti di polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno eseguito lunedì sera la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip Elio Sparacino nei confronti di G.M.G.Z., egiziano di 23 anni, che, stando alle indagini coordinate dal pm Silvia Peru, in più occasioni aveva picchiato la donna prendendola a calci, pugni e gomitate "provocandole un grave stato di ansia e di paura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

