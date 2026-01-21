A Modena, nasce l’iniziativa degli “school tutor” all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza tra studenti. In risposta alle recenti escalation di aggressioni, il sindaco Mezzetti ha annunciato l’installazione di una squadra di supporto, senza ricorrere a misure militari o securitarie. L’intervento mira a favorire un ambiente scolastico più sicuro e a promuovere la gestione pacifica dei conflitti tra i giovani.

A Modena, davanti alle scuole, arriva lo “school tutor”. Di fronte agli episodi di aggressione tra studenti culminati nel caso di La Spezia dove un allievo è stato ammazzato dal compagno con un coltello e mentre il ministro Valditara propone l’uso di metal detector, il sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti ha annunciato la messa in campo di una squadra di persone per “ prevenire situazioni di tensione tra i più giovani ”. Secondo Modena Today, sono stati stanziati 60mila euro per mettere in campo otto operatori che saranno divisi in quattro pattuglie e coordinati dalla polizia locale. Un’idea partita dall’amministrazione senza coinvolgere i presidi che esprimono una certa perplessità per la proposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza a scuola, Modena propone gli “school tutor” all’ingresso: “Intervenire senza militarizzare”

Metal detector a scuola: 6 giovani su 10 sono favorevoli. E a Modena arrivano gli "School Tutor"Un sondaggio di Skuola rivela che sei studenti su dieci sono favorevoli all’uso dei metal detector a scuola, riflettendo un atteggiamento positivo verso misure di sicurezza.

Metal detector a scuola: favorevoli 6 giovani su 10. Valditara: "Chi parla di repressione è fuori dalla realtà". E a Modena arrivano gli "School Tutor"Un sondaggio di Skuola rivela che sei studenti su dieci sono favorevoli all’uso dei metal detector a scuola, evidenziando un orientamento positivo tra i giovani.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Violenza a scuola, a Modena arrivano i ‘tutor’: Non possiamo militarizzare le scuole; Violenza a scuola, Modena propone gli school tutor all’ingresso: Intervenire senza…; Violenza a scuola, a Modena arrivano gli school tutor: ecco cosa faranno; Violenza tra gli studenti: No ai metal detector. Serve più personale per intercettare i problemi.

Violenza a scuola, a Modena arrivano i ‘tutor’: Non possiamo militarizzare le scuoleA Modena verrà istituita la figura dello 'school tutor', per evitare che situazioni a rischio possano degenerare come è accaduto a La Spezia ... dire.it

Violenza a scuola, a Modena arrivano gli school tutor: ecco cosa farannoMODENA. Per prevenire gli episodi di violenza a scuola ed evitare che possano arrivare a trasformarsi in tragedie come quelle di La Spezia, a Modena arrivano gli school tutor. Lo ha annunciato il si ... msn.com

Viste le recenti notizie su violenza a scuola, vorrei sapere se esiste un corso per capire come comportarsi a livello legale in determinate situazioni di bullismo e violenza. A scuola mia si sono verificati episodio di bullismo, ne ho parlato con il dirigente in quant facebook

Da Franti ai «maranza» la lunga scia di violenza che attraversa la scuola x.com