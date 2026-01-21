Violento scontro in curva furgone vola nel fosso | uomo liberato dall' abitacolo tre feriti

Oggi, nella provincia di Ravenna, si è verificato un incidente grave in una curva, con un furgone che è finito in un fosso. L'uomo presente all’interno del veicolo è stato estratto dall’abitacolo e soccorso. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, e al momento si registrano tre feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un alto grave incidente si è verificato oggi in provincia, dopo l'auto che è precipitata giù dall'argine alle porte di Ravenna. Stavolta lo scontro è tra un'auto e un furgone, con un totale di tre feriti in ospedale. Tutto è avvenuto intorno alle 12 sulla provinciale 302 via Faentina, nei pressi.

