Violenta rissa fuori dal Kokonuts Trentunenne massacrato di botte Ha lesioni sul volto | deve operarsi

Un episodio di violenza si è verificato fuori dal locale Kokonuts, coinvolgendo un uomo di 31 anni. Dopo essere stato aggredito, ha riportato gravi lesioni al volto e si trova ora sotto le cure del reparto maxillo-facciale dell’ospedale di Parma, dove sarà sottoposto a diverse operazioni. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di comportamenti violenti in contesti pubblici.

Aggredito e colpito al volto con violenza: "Mio figlio, ricoverato al reparto maxillo facciale dell'ospedale di Parma, dovrà subire diverse operazioni". A parlare è la madre di un 30enne rimasto ferito domenica sera ad Albinea, a pochi passi dal locale Kokonuts, al culmine di un litigio. Al momento la donna non se la sente di raccontare ulteriori particolari, colta dall'apprensione per le conseguenze fisiche riportate dal ragazzo. Il giovane è il figlio del titolare di una nota trattoria della zona, in cui lavora. Sul fatto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per capire al meglio ogni sfumatura dell'accaduto, un fatto che ha scosso la comunità albinetana.

