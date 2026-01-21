Violenta mareggiata nel Catanese | le onde sfondano i muri delle case
Una violenta mareggiata ha interessato il Catanese, causando danni alle strutture lungo la costa. Le onde, molto alte, hanno sfondato i muri di alcune abitazioni, creando preoccupazione tra residenti e autorità locali. L’ondata di maltempo, che da ieri interessa il Sud Italia, ha evidenziato la vulnerabilità delle zone costiere della provincia di Catania, richiedendo interventi di emergenza e monitoraggio costante.
Tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta sul Sud Italia c'è senza dubbio la provincia di Catania. In molte località le mareggiate sono arrivate fino alle abitazioni, causando danni e disagi. Uno scenario apocalittico, come quello che arriva da Acireale
Mareggiata Catania, la furia delle onde irrompe in stradaNella giornata del 20 gennaio 2026, Catania ha subito gli effetti di una potente mareggiata che ha causato danni e disagi.
Mareggiata costa messinese, persona "sfida" le onde in riva al mareA Santa Teresa di Riva, sulla costa messinese, si sta intensificando una mareggiata che coinvolge la zona.
Ciclone Harry: mareggiata abbatte muri delle case sulla costa di Acireale, immagini impressionantiFra le aree più colpite dalla violenta tempesta Harry e dalle distruttive mareggiate, c'è sicuramente il catanese e in particolare la zona costiera di Acireale, da cui proviene questo video impression ... inmeteo.net
Maltempo, violente mareggiate con danni e allagamenti sulle coste catanesiNon si ferma l’ondata di maltempo in tutta la Sicilia. Nella notte è stato raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri del Catanese. Si sono registrati danni al Pontile di Santa Maria ... msn.com
PUGLIA | Il ciclone Harry sfiora la Puglia: onde alte e violenta mareggiata a Santa Maria di Leuca Una violenta mareggiata sta investendo Santa Maria di Leuca. Il ciclone Harry sta perdendo potenza ma insiste sul Sud Italia con venti e precipitazioni sparse, sfi - facebook.com facebook
Il ciclone Harry sfiora la Puglia: violenta mareggiata a Santa Maria di Leuca, allerta gialla in tutta la regione x.com
