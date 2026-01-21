Violenta mareggiata nel Catanese | le onde sfondano i muri delle case

Una violenta mareggiata ha interessato il Catanese, causando danni alle strutture lungo la costa. Le onde, molto alte, hanno sfondato i muri di alcune abitazioni, creando preoccupazione tra residenti e autorità locali. L’ondata di maltempo, che da ieri interessa il Sud Italia, ha evidenziato la vulnerabilità delle zone costiere della provincia di Catania, richiedendo interventi di emergenza e monitoraggio costante.

Tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta sul Sud Italia c'è senza dubbio la provincia di Catania. In molte località le mareggiate sono arrivate fino alle abitazioni, causando danni e disagi. Uno scenario apocalittico, come quello che arriva da Acireale, dove i.

Mareggiata Catania, la furia delle onde irrompe in stradaNella giornata del 20 gennaio 2026, Catania ha subito gli effetti di una potente mareggiata che ha causato danni e disagi.

Mareggiata costa messinese, persona "sfida" le onde in riva al mareA Santa Teresa di Riva, sulla costa messinese, si sta intensificando una mareggiata che coinvolge la zona.

Argomenti discussi: Danni a Mascali per la violenta mareggiata della notte; Ciclone Harry in Sicilia, violenta mareggiata a Catania; Ciclone sulla costa catanese: i primi danni a San Giovanni Li Cuti; Mareggiata a San Giovanni li Cuti, fotografi immortalano le onde.

Ciclone Harry: mareggiata abbatte muri delle case sulla costa di Acireale, immagini impressionanti
Fra le aree più colpite dalla violenta tempesta Harry e dalle distruttive mareggiate, c'è sicuramente il catanese e in particolare la zona costiera di Acireale, da cui proviene questo video impression

Maltempo, violente mareggiate con danni e allagamenti sulle coste catanesi
Non si ferma l'ondata di maltempo in tutta la Sicilia. Nella notte è stato raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri del Catanese. Si sono registrati danni al Pontile di Santa Maria

PUGLIA | Il ciclone Harry sfiora la Puglia: onde alte e violenta mareggiata a Santa Maria di Leuca
Una violenta mareggiata sta investendo Santa Maria di Leuca. Il ciclone Harry sta perdendo potenza ma insiste sul Sud Italia con venti e precipitazioni sparse, sfi

Il ciclone Harry sfiora la Puglia: violenta mareggiata a Santa Maria di Leuca, allerta gialla in tutta la regione