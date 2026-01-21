Villaricca salumi in cattivo stato di conservazione | scatta il sequestro di 60 kg e maximulta

Nella lunga attività di controllo sulla sicurezza alimentare, i Nas di Napoli e i carabinieri di Villaricca hanno sequestrato 60 kg di salumi conservati in modo inadeguato presso un supermercato di corso Italia. L'intervento ha portato anche a una sanzione amministrativa, sottolineando l'importanza di rispettare le norme di conservazione e tutela della salute dei consumatori.

Operazione dei Nas di Napoli e dei carabinieri della Stazione di Villaricca presso un noto supermercato di corso Italia. Alla luce di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini anche via social, i militari dell'Arma hanno effettuato un controllo nell'attività commerciale. Nel corso degli accertamenti, gli uomini dell'Arma hanno proceduto al sequestro di 60 chili di salumi tenuti in cattivo stato di conservazione. Al titolare del supermercato è stata inflitta una maxi-multa di 3500 euro. I carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, hanno anche proceduto all'arresto di un 29enne di Napoli.

